Père grand-père de Val-des-Monts: Le jury écoute les directives du juge Jacques Roger Lesage

Le procès du père-grand-père de Val-Des-Monts, accusé d'avoir agressé sexuellement trois de ses filles, tire à sa fin. Le juge a débuté son exposé final ce matin en émettant des directives précises et très techniques au jury, qui devra décider du sort de Jacques Roger Lesage.



Il précise qu'il n'y a pas de "formule magique" pour évaluer un témoignage et que les facteurs entourant la présomption d'innocence et le doute raisonnable doivent être considérés.



Le juge rappelle que chaque chef; soit l'agression sexuelle, l'attentant à la pudeur et l'inceste, doit faire l'objet d'un verdict distinct.



Par conséquent, l'homme de 79 ans devra être acquitté sur l'accusation d'inceste, si le jury conclut qu'il disait vrai lorsqu'il a mentionné qu'il ne savait pas si Lucie, avec qui il a eu trois enfants, était bel et bien sa fille biologique au moment des faits.



Une fois les directives terminées, ils seront séquestrés en vue des délibérations