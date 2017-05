Le reportage de Josianne Lussier

Chargement du lecteur ...

Cogeco nouvelles a appris que le gouvernement du Québec ne demandera pas de nouvelles compressions budgétaires au CIUSSS de l'Estrie-CHUS cette année.D'ailleurs, 40 millions de dollars seront investis dans les services cliniques pour renforcer l'accès et la qualité des soins et des services à la population.Le directeur des ressources financières et de la logistique au CIUSSS de l'Estrie- CHUS, Pierre-Albert Coubat, explique.Malgré des compressions budgétaires de 25 millions de dollars en 2016, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS devrait pouvoir remettre un budget équilibré à la mi-juin.