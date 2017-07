Pas de libération conditionnelle totale pour Claude-Auguste Piant

Reportage de Marie-France Martel

Chargement du lecteur ...

Claude-Auguste Piant, parti de la France pour rejoindre une adolescente à Sherbrooke, voit sa demande de libération totale refusée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.Selon Piant, il vivait une histoire d'amour avec l'adolescente c'est pourquoi il est venu la retrouver à Sherbrooke pour vivre avec elle. Depuis son incarcération, Claude-Auguste Piant a participé à une évaluation et le psychologue soupçonne la présence de pulsions sexuelles déviantes de type hébéphilie.Cela est lié à une préférence sexuelle pour adolescents en phase pubertaire entre 11 et 14 ans.Le psychologue recommande un programme de traitement de la délinquance sexuelle.Lors de son audience, Claude-Auguste Piant a dit avoir encore un certain sentiment amoureux envers sa victime et il souhaitait savoir comment elle se porte..La Commission est d'avis qu'en cas de récidive, Claude-Auguste Piant présenterait un risque innaceptable pour la société, d'où le refus de lui accorder une libération conditionelle totale.En audio, le reportage de Marie-France Martel