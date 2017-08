Marco Patry

Chargement du lecteur ...

La ville de Magog dit "non" au projet Divertigo à la plage des Cantons.Le promotteur du projet, Marco Patry, déplore l'attitude de la ville, mais n'est pas surpris.M. Patry envisage de faire son projet ailleurs, des rencontres sont d'ailleurs prévues avec Sherbrooke, Mont-Orford et Bromont.Pour sa part, la mairesse Vicki May Hamm a précisé que la porte n'était pas fermée à un projet d'hébertisme urbain, que d'autres sites seront analysés, mais pas en 2018.