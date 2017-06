Ouverture du nouveau complexe aquatique de Lévis prévue à l'été 2019

Gilles Lehouillier

LÉVIS - Le nouveau complexe aquatique de Lévis devrait accueillir ses premiers baigneurs à l'été ou au plus tard à l'automne 2019.

Les premières esquisses de ce complexe multifonctionnel ont été dévoilées ce matin par le maire de Lévis accompagné des ministres Dominique Vien et Jean-Yves Duclos.



La première pelletée de terre de ce projet dont on parle depuis environ 25 ans devrait avoir lieu à l'automne.



Outre le bassin semi-olympique, le complexe, dont la facture avoisinera les 36M$, comptera également des jeux d'eau, une glissoire, une salle multifonctionnelle d'une capacité de 280 personnes, et quatre studios de danse.