Ouverture des piscines et plages publiques samedi

La majorité des piscines et les deux plages publiques seront accessibles dès samedi à Sherbrooke. Seules l'ouverture de la piscine de la Claire-Fontaine du parc Victoria et celle du parc Paul-Marin sont retardées en raison de travaux.



Les piscines seront ouvertes tous les jours de 12 h 30 à 19 h 30 et de 11 h à 18 h dans le cas des deux plages publiques.