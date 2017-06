Ouvert ou fermé pour la Saint-Jean-Baptiste

QUÉBEC - En cette journée de la fête nationale du Québec, voici les commerces qui sont ouverts et ceux qui sont fermés. OUVERTS:



- Les dépanneurs, stations-services, marchés publiques et petites épiceries de quartier



- Les pharmacies et les restaurants



- Les autobus du RTC sont en fonction, suivant l'horaire du dimanche



- Les bureaux de poste



FERMÉS:



- Les caisses et les banques



- Les commerces et les grands centres commerciaux de même que les supermarchés



- Les succursales de la SAQ



- Les points de service provinciaux et fédéraux comme Passeport Canada ou la SAAQ sont fermés



- Et enfin la Grande Bibliothèque et les bureaux d'administrations municipales sont aussi fermés