Ottawa non responsable du cratère de la rue Rideau

La Ville d'Ottawa n'est finalement pas responsable de l'affaissement de la chaussée qui a formé un cratère géant le printemps dernier près du Centre Rideau.

Le trou a vraisemblablement été causé par l’instabilité du sol sablonneux saturé d’eau.

C’est ce qu’on peut lire dans le rapport d’ingénieurs rendu public hier.

On y indique aussi que le sol est devenu mouvant en raison des travaux de construction du tunnel du train léger dans le secteur et le sol n’était plus en mesure de soutenir une importante conduite d’eau, causant sa rupture.

L’érosion du sol a ensuite provoqué l’affaissement.

La Ville a refilé les 32 demandes d’indemnités reçues des commerçants touchés à l’assureur de Rideau Transit Group en cherge des travaux du tunnel.