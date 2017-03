Ottawa-Montréal en plein air le 17 décembre prochain

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey Gary Bettman débarque à Ottawa demain pour confirmer le match en plein air entre les Sénateurs et les Canadiens de Montréal.

Selon le Ottawa Citizen, la rencontre sera présentée au stade de football TD Place le dimanche 17 décembre 2017.



L'événement visera à souligner plusieurs anniversaires, notamment le 150e anniversaire du Canada, le 100e de la LNH et le 25e du retour des Sénateurs dans le circuit Bettman.



De plus, le 19 décembre 1917, Sénateurs et Canadiens s'affrontaient pour la première fois de leur histoire.