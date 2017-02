Julie Deblois

Les produits de l'érable faits en Guadeloupe en Estrie se retrouveront pour une 5e année aux Oscars.Cette ligne appelée Rouge Maple est produite en quantité limitée.En audio, la co-propriétaire Julie Deblois explique que cette collaboration avec les Oscars donne une belle visibilité à Produits de l'érable Cumberland.L'entreprise souhaite prendre de l'expansion au Canada et aux États-Unis et a même fait des tests au Japon et en Espagne.