Opération Kayak: la requête en arrêt des procédures sera entendue en mars

Me Jean-Marc Bénard

Chargement du lecteur ...

La requête en arrêt des procédures des trois derniers coaccusés dans le cadre de l'opération Kayak sera entendue à compter du 20 mars prochain.

Dany Ward, Rock Proulx et Éric Letarte ont été reconnus coupables en novembre de plusieurs chefs d'accusation en lien avec le trafic de stupéfiants relié aux Hells Angels.



La crédibilité du témoignage de l'agent civil d'infiltration dans le dossier serait mise en doute.



En audio, l'avocat de Rock Proulx, Me Jean-Marc Bénard explique.



La défense fera entendre une dizaine de témoins.



Une requête en inconstitutionnalité a aussi été déposée et celle-ci sera entendue ultérieurement à moins d'un arrêt des procédures.