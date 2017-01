Nouveau report dans le dossier de Benoît Léonard Cogeco Nouvelles

Le dossier de Benoit Léonard, qui fait face à 143 accusations pour fraude fiscale revenait devant la cour aujourd'hui, au palais de justice de Sherbrooke. La cause a de nouveau été reportée en raison de la grève des juristes de l'État.



Les montants de taxes éludés à Revenu Québec s'élèvent à 2,2 millions de dollars en TVQ et 1,3 millions en TPS.



Benoit Léonard s'expose à devoir payer des amendes de 3,6 millions et à jusqu'à 5 ans de prison s'il est déclaré coupable.



Les accusations concernent 6 compagnies pour lesquelles il aurait produit des déclarations d'impôts fausses ou trompeuses.



Son dossier reviendra en cour le 13 février.