Nouveau créneau d'excellence dans la région

Lise Thériault et Yves Lacroix

Un nouvel outil de concertation industriel voit le jour en Mauricie.

Grâce à une aide financière de 340 000 $ provenant de Québec, Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec lance le créneau «Conception et fabrication de machine».

En marche depuis novembre dernier, le créneau a pour but de permettre le partage de connaissances et d'expertises entre les entreprises de ce secteur situés en Mauricie, de même que dans les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska.

La vice-première ministre du Québec, Lise Thériault, était sur place pour l'annonce ce matin.

En audio, écoutez ses commentaires suivis de ceux du président du Comité de créneau Yves Lacroix.