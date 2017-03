L'entreprise Nirvana Chauffe-Piscine reçoit une aide financière d'un peu plus de 450 000$ de la part du gouvernement du Québec.

L'argent est attribué via le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie et servira à appuyer deux projets évalués au total à 1,6 million $.

Sur l'aide financière, 300 000$ sont accordés pour l'acquisition de nouveaux équipements et 150 000$ pour soutenir le développement de nouveaux produits haut de gamme et faciliter leur commercialisation.