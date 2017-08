Nancy Déziel victime d'intimidation?

La conseillère municipale de Shawinigan, Nancy Deziel dit avoir été victime d'intimidation. La voiture de son fils qui était garée dans le stationnement de sa résidence a été vandalisée.

Dans un message facebook, elle indique qu'un message disgracieux a été écrit sur le véhicule.

Un message qui, nous a t'elle précisé, s'adressait à une femme.

Elle émet la possibilité qu'une personne ait pu vouloir s'en prendre à elle via son fils.

Elle a écrit : " VIENS DONC TE TENIR DEBOUT DEVANT MOI ET ME DIRE CE QUE TU AS À ME DIRE DIRECTEMENT".

Madame Déziel dit vouloir faire installer des caméras sur son terrain dès aujourd'hui.

Elle a dit ne pas avoir le temps de nous accorder une entrevue téléphonique ce matin.

Voici l'intégral du message publié mercredi soir.

AVIS À LA PERSONNE QUI EST VENUE FAIRE DU VANDALISME DANS MA COURS SUR L'AUTO DE MON FILS IL Y A QUELQUES HEURES :

JE POSE DÈS AUJOURD'HUI DES CAMÉRAS TOUT LE TOUR DE MA MAISON. J'AI AVISÉ LA POLICE.

QUELQU'UN EST VENU ÉCRIRE DES MESSAGES DISGRACIEUX EN STYLO PERMANENT SUR L'AUTO DE MON FILS.