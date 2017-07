L'exposition Mosaïcanada a accueillie près de 80 000 visiteurs cette fin de semaine au parc Jacques-Cartier.

Les curieux, qui n'ont pas eu la chance de se déplacer, pourront visité les oeuvres pour les 103 prochains jours.

Le parcours d'un peu plus d'un kilomètre peut se faire en l'espace de 90 minutes et regroupe trois millions de plantes annuelles et des centaines d'arbres de toutes sortes.

Les organisateurs de Mosaïcanada prévoient des retombées économiques de près de 27 millions de dollars pour Gatineau.

À noter que 90% du personnel, chargé de la préparation, a été engagé dans la région.