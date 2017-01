«Mon fils de huit ans m'a sauvé la vie», raconte un témoin

Ahmed Ech-Chahedy

QUÉBEC - Les témoins de l'attentat survenu dimanche soir à la grande mosquée de Québec garderont en mémoire de douleureux souvenirs. Lors d'une entrevue accordée au FM93, l'un d'eux a raconté l'horreur.

Ahmed Ech-Chahedy, un marocain d'origine, est arrivé au Québec il y a 13 ans.



Le père de six enfants se trouvait dans la mosquée avec son fils de 8 ans quand le tireur a surgi.



Il a raconté avoir entendu les premiers coups de feu, et vu tomber l'une des victimes abattue froidement devant la porte.



Il dit également avoir vu le visage du tireur au moment où il a fait irruption...



Extrait sonore (première partie)



Lui, son fils et deux amis ont finalement réussi à sortir et se réfugier dans un commerce voisin.



Jamais il n'aurait imaginé assister à un tel carnage.



Ahmed a profité de la tribune pour lancer ce message de solidarité...

Extrait sonore (deuxième partie)

