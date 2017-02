Momo Sports doublera sa superficie Facebook

Le magasin Momo Sports de Sherbrooke doublera sa superficie. Le nouveau commerce d'une superfice de 50 000 pieds carrés nécessitera des investissements de 4,5 millions de dollars.



Momo Sports agrandira sur le terrain vacant, voisin de L'Aubainerie, du Carrefour du Dollar et de la SAQ Dépôt.



L'inauguration du bâtiment qui sera aménagé sur deux étages, comme le magasin actuel, est prévue cet automne.



Le futur magasin offrira un plus grand choix de produits et un nouvel atelier sera aménagé.



Il comptera plus de 115 employés permanents.