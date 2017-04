Moisson Mauricie - Centre-du-Québec lance sa Grande collecte du printemps.

Moisson souhaite amasser plus de 4 500 kilos de denrées non périssables et plus de 35 000$ en argent.

Pour ce faire, 200 bénévoles seront mobilisés.

Chaque dollar en don équivaut à une valeur de 13$ en nourriture, selon les estimations de l'organisme.