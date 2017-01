Michel Desgagné, nouveau chef de police de Lévis

QUÉBEC - La retraite n'aura duré que deux semaines pour Michel Desgagné, qui a quitté son poste de directeur du SPVQ à la fin de l'année 2016.

Il mettra désormais ses 40 ans d'expérience au service de la police de Lévis à titre de directeur.

«Grâce à ses nombreuses années d'expérience passées au service de la population, monsieur Desgagné s'avère être la personne tout indiquée pour relever les nombreux défis liés à la gestion de notre service de police. Sonexpertise sera mise à profit pour mener la police de Lévis à un niveau supérieur tout en consolidant la structure existante», a indiqué le maire de Lévis par voie de communiqué.

«C'est un privilège pour moi de pouvoir servir à nouveau la population et de contribuer à faire du Service de police de Lévis une organisation policière encore plus efficiente, à l'écoute de ses citoyennes et de ses citoyens et qui s'adapte aux nouvelles réalités du monde policier», a renchéri M. Desgagné.