Meurtre de ND-du-Laus: victimes et suspect dévoilés

On connaît maintenant l'identité des personnes impliquées dans le double meurtre survenu à Notre-Dame-du-Laus.

La Sûreté du Québec confirme l'identité des victimes: Priscilla Bond, 33 ans, et sa fille Gabrielle Lepage, 15 ans.



Pour ce qui est du suspect, David Lepage, il a comparu au palais de justice de Gatineau en fin d'après-midi lundi et fait face à deux accusations de meurtre prémérité.



Dans la nuit de dimanche à lundi, Lepage s'est rendu au quartier général de la SQ en Outaouais pour avouer les crimes de son ex-conjointe et de sa fille.



Par la suite, les policiers se sont rendus sur place où ils ont fait la macabre découverte.



Ce double meurtre aurait un lien avec une récente rupture amoureuse.



L'adolescente de 15 ans étudiait dans une école secondaire de Mont-Laurier.



De l'aide est offerte aux élèves de l'établissement.



Pour ce qui est de Priscilla Bond, elle travaillait dans un établissement hôtelier de Gatineau.