Jean-Guy Dubois

Un important projet industriel à Bécancour prend du plomb dans l'aile.Il est question depuis quelques années d'un projet d'usine d’hydrométallurgie et de raffinerie de «terres rares» à Bécancour.Le projet devrait créer plus de 300 emplois avec un milliard et demi de dollars d'investissements.