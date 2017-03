Martin Carrier

Deux hommes comparaîtront au palais de justice de Sherbrooke relativement à l'entreposage non sécuritaire d'armes à feu.Une perquisition effectuée dans un logement du 116 rue Sanborn a permis l'arrestation des individus de 41 ans et 23 ans qui possédaient une arme de calibre 12 chargée.Le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier explique qu'une arme chargée a été saisie, des munitions et des armes blanches.Les deux individus sont connus des milieux policiers.