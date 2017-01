Mauricie : Le premier bébé de l'année est né à Trois-Rivières

Le premier bébé a être né en Mauricie a vu le jour au Centre hospitalier universitaire régional de Trois-Rivières du CIUSSS-MCQ, le 1er janvier, un peu plus d'une heure après l'arrivée du Nouvel an.

Il s'agit d'une petite fille prénommée Adèle, dont les parents sont Tania Lafontaine et David Thibault. Le bébé, qui pesait un peu plus de 7 livres, est le premier enfant du couple, et le premier petit enfant tant du côté de la famille maternelle que paternelle. L'enfant est en bonne santé de même que ses parents,

À Shawinigan, le premier bébé est né à 2h46 dans la nuit de samedi à dimanche. Loik est le garçon de Jessica Robin Vincent et de Jonathan Savard.

Dans la province, le premier bébé de l'année serait né à minuit 23 minutes dans la nuit de samedi à dimanche à l'Hôpital de la Cité-de-la-santé, à Laval.

Fils d'Audrey Lecomte et de David Brunelle, Alec se porterait bien.