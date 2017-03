Viviane Guimond

La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke constate des retombées positives chez les élèves inscrits dans les classes de maternelle 4 ans.La coordonnatrice des services et ressources éducatives à la CSRS, Viviane Guimond souligne que des améliorations sont constatées à plusieurs niveaux, notamment en communications et sur les plans du développement moteur et social.La CSRS compte présentement trois classes de maternelle 4 ans sur son territoire.