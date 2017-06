Mario Cyr libéré des accusations de harcèlement et d'extorsion qui pesaient contre lui

Mario Cyr libéré des accusations de harcèlement et d...

Mario Cyr a été libéré des accusations de harcèlement criminel et de tentative d'extorsion qui pesaient contre lui. L'homme de 60 ans était accusé dans une affaire d'intimidation envers un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec.



Mario Cyr a été condamné à la prison à vie pour les meurtres d'un commerçant et d'un trafiquant de drogues à Sherbrooke en 1984.



Le procureur de la Couronne, Me Claude Robitaille a annoncé le retrait des accusations de harcèlement.



Rappelons que Mario Cyr a vu récemment son appel rejeté relativement à une libération conditionnelle de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.



Il a essuyé des refus des libérations conditionnelles à quatre reprises depuis 2010.