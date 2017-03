Mariette Fugère confirme son retour en politique municipale

Mariette Fugère et Bernard Sévigny

L'ex-conseillère municipale du district du Pin-Solitaire, Mariette Fugère, confirme son retour en politique sous la bannière de Renouveau Sherbrookois.Le maire et chef du Renouveau Sherbrookois, Bernard Sévigny a salué le retour de Mariette Fugère, qui veut travailler pour améliorer les services aux citoyens.Cette dernière affirme que des gens ont commencé à la contacter en mai 2016 pour qu'elle revienne en politique municipale compte tenu de ce qui se passe actuellement au conseil.Bernard Sévigny affirme que le Renouveau Sherbrookois est beaucoup plus sollicité que lors des élections précédentes par des gens qui veulent se porter candidat.Le parti veut souhaite la parité homme-femme en présentant des candidats d'expérience et des nouveaux visages. En audio, le reportage de Marie-France Martel