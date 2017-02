QUÉBEC - Une manifestation est prévue devant l'Assemblée nationale à 18h ce soir pour dénoncer la "culture du viol".

Environ 1500 personnes ont témoigné de leur intérêt d'y participer sur la page Facebook de l'événement.

On peut lire sur cette page qu' "il est temps que les décideurs changent leur mentalité et que des hommes politiques comme Gerry Sklavounos ne puissent plus jamais déclarer que cette affaire est maintenant close, car c'est faux".

Des événements semblables sont prévu simultanément à Montréal et Sherbrooke.