Docteur Christian Vinette

Le CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec persiste et signe: la centralisation des services de cliniques externes demeure la meilleure avenue pour prodiguer des soins dans la région.

Directeur des services professionnels et de la pertinence clinique, le docteur Christian Vinette plaide que le nouveau guichet d'accès unique permet de prioriser les patients en fonction de la gravité de leur état et non pas en fonction de l'endroit où ils se trouvent.

Il assure que la question économique n'a pas été un facteur déterminant la décision du CIUSSS. (En audio)