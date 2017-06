Lise Thibault déclare faillite

QUÉBEC - Un an après sa sortie de prison, l'ex-lieutenante gouverneure Lise Thibault déclare faillite. Mme Thibault devrait environ 1,5 millions de dollars à l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec selon le Journal de Québec.





Cependant, l'avocat de Mme Thibault, Me Marc Labelle, affirme qu'elle a payé les 300 000 dollars qu'elle avait été condamnée à rembourser à Québec et Ottawa.





C'est une question d'impôts datant d'aussi loin que 1997 qui auraient fait croître la dette de l'ex-lieutenante gouverneure, la forçant à déclarer faillite.





Lise Thibault est toujours assignée à son domicile des Laurentides 24 heures sur 24 mais elle devrait retrouver sa libertée le 17 août prochain.