Leurre informatique d'adolescents:deux ans de prison pour le Sherbrookois Jonathan Lacasse

Reportage de Marie-France Martel

Chargement du lecteur ...

Un Sherbrookois de 19 ans, Jonathan Lacasse, devra purger deux ans de prison pour des crimes de leurre informatique commis sur des adolescents.Jonathan Lacasse souffre de paraphilie, une maladie mentale liée à une déviance sexuelle.Il demandait à ses victimes de prendre des photos de leurs jambes et de leurs bras et il était question de pilosité à travers les échanges.La procureur de la Couronne, Me Joanny St-Pierre, indique que l'accusé fera l'objet d'un suivi et il sera invité à suivre des thérapies pour sa déviance sexuelle.Jonathan Lacasse a purgé trois mois de détention préventive après avoir harcelé une de ses victimes en octobre dernier. En audio, le reportage de Marie-France Martel