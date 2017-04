Lettre Facebook du suspect arrêté dans l'affaire du triple meurtre commis la nuit dernière

Le suspect arrêté en lien avec le triple meurtre commis cette nuit à Saint-Gérard-des-Laurentides et Saint-Mathieu-du-Parc a publié, le 30 mars dernier, un long texte sur sa page facebook où il exprime sa rancoeur envers des membres de sa famille. En voici l'intégrale :

La vie n’est pas faite pour simplement travailler, payer, travailler, payer dans le but de régler les dettes qu’on sait crée influencé par ce système qui nous ment,(visa ) desjardins ect.. nous manipule, nous crée, sans tenir compte de ce que nous désirons réellement. La plupart d’entre nous vivons la même routine jour après jour, faisant des choix guidés par la peur. Nous mettons toutes nos énergies à acquérir l'illusion dans le but d’entrevoir un peu de bonheur et de sécurité. Malheureusement, en suivant cette peur vous dirigez votre vie dans la tristesse, dans l’incompréhension, constamment dans la comparaison et la compétition. Ce système vous crée des besoins, ceux-là difficiles à acquérir puisqu’un échange de votre temps, donc votre vie est nécessaire à l’obtention de ces produits de consommation supposée vous rendre heureux. Cela vous amène dans un cercle sans fin et vous garde malheureux, puisque que ces produits vous emmènent, non au bonheur, mais bien à un plaisir du moment, rendant ainsi votre vie triste et vide puisque vous êtes constamment à la recherche de ce sentiment irrégulier de faux bonheur.

Tous les jours nous avalons des produits chimiques, des OGMs, en plus de tous ces vaccins qui finirons par nous tuer.

Nous ne sommes pas faits pour vivre ce type de vie, un jour chacun de nous regrettera de ne pas avoir fait ce qu’il ressent réellement en lui-même,..il faut suivre ses intuition et son coeur ,,,, certaine personne le réaliseront seulement sur leur lit de mort comme mon frère et ma mère.. Il est important de réaliser que nous avons tous un rôle à jouer. Notre étape sur cette terre est un moment cruciale à notre évolution, le moment où nous naissons est magique, nous sommes des êtres parfaits, notre âme s’est incarnée dans ce corps physique sur cette terre afin de nous permettre d’évoluer. Physiquement, la peau magnifiquement douce et les yeux d’un bleu extraordinaire, ce regard remplit d’innocence, sans jugement, ni croyance superficiel, guidée par nos émotions primaires, une beauté réjouissante d'amour et de vie, seulement le moment présent. Pourquoi en grandissant nous ne parvenons pas à garder cet état parfait de notre être? pourquoi certain père méprise leur enfant et s'en serve comme des exclaves en leur promettant mers et monde sans jamais tiendre ses promesse ,,, il ne faut jamais faire cela , car cela aura des répercussion sur toute la vie de cet enfants et un jour il pourrais se vanger pour tout le mal qui a été fait ...

En grandissant, nos parents qui sont également conditionnés, maintenue dans l'ignorance de la vérité, nous enseigne ...comme il le peuvent ....ce que ce système veut nous enseigner. Nous grandissons en nourrissant des peurs qui sont basée sur de fausses croyances de la vie et de nous mêmes, ce conditionnement nous apprend une perception erronée de la vérité, celle-là complètement illusoire exclut toute connaissance et puissance de l’Univers. Après cette part de conditionnement, commence l'école, cette boîte à lavage de cerveau qui sert à nous crée, nous conditionner, faire de nous des gens de la même couleur, à beaucoup à voir avec les problèmes de la terre, de l’enseignement de base qualité, l’apprentissage d’une hiérarchie, dans le but de nous soumettre à une autorité supérieure et ainsi faire disparaître cette lueur d’amour que nous avons tous dans le regard. Certains psychologues, personne crée par ce même système, sont là pour guérir le fait d’être nous-mêmes, des personnes uniques, d’avoir nos propres couleurs. Nous naissons tous avec des formes différentes, heureusement ce système est bien fait pour nous emmener tous à entrer dans le même moule. Oui, c’est vrai que nous sommes libres, libre de choisir dans la liste qu’ils nous offrent...nous avont tjrs le choix ..de vivre dans cet esclavage minable de travail sans aucune considération comme une machine avec un numéro de série sans amê ....ou de dire non ... et de vivre sa vie ..dans une simplicité volontaire et de profitez pleinement de la nature et de la vie et des animaux qui nous entoure...moi j'ai ..fait se choix j'ai pu facilement vivre 3 ans sans travail n'y assiatance social...juste de petit truc que je vendais honnêtement .et d'un peu d'aide gratuite de mon frêre aîné.. je n'étais juste plus capabe de voir ses dirigent d'entreprise m'offrire un salaire de misère soit le mêmequeje gagnais il y a 30 ans ,,,en me parleant de conjocture economique et de rentabilité ect ect . eux qui ont fait fortune sur le dos de leur employer non syndyqué en leur demanddant tjrs plus de production ,et en coupant dans les avantage ,salaire et aide a la production . .. juste a leur voir lleur face de sale exploiteur en pasant des entrevu ,j'avais le gout de les frapper en leur rentrant leur argument pourris dans la georges de force et de mettre le feu a leur barraque sale .ou les employer n'on même pas de casier personel et une vielle toilette dégeulasse pour 30 employer aprèes 30 ans dopération , mais de beau bureau flambant noeuf et bien climatisé.etse j'ènant pas pour changé le mobilier aux 2 ans ....

Ils est important pour eux de nous garder malheureux afin que nous passion notre temps à essayer d’être heureux, ils nous font donc travailler en échange ils nous offre un pouvoir d’achat, nous offres une liste infini de divertissement de toutes sortes dans le but de nous garder occupé. De cette façon il nous est presque impossible de pensé que nous sommes plus que rien, il nous est impossible de chercher à connaitre la vérité sur nous-mêmes puisque nous cherchons sans cesse à occuper notre esprit pour combler ce sentiment de vide qui nous habite, nous avons constamment le besoin de consommer toujours plus, nous sommes constamment à la recherche d’approbation de l’autre et c’est normal puisque c’est le but de nous garder inconscient de notre réel pouvoir.

Nous sommes tous connectés à la source, cette source étant complète pour tous, ce n’est pas dans leur intérêt que nous soyons conscient de cette réalité qui est la seule vrai réalité. Ils veulent nous garder dans l’ignorance, ils forment des zombies et cherchent à faire de nous des gens seuls, puisqu’ils nous séparent les uns les autres en créant des frontières, des cultures et des religions, nous faisant ainsi croire que nous sommes différents. Tous les religions sont vrai dans le sens positif mais l’homme à ajouté sa touche personnelle qui est encore une fois l’égo, la punition. Dieu (le tout, l’Univers) ne puni point puisque notre but sur la terre est bien évidemment de faire des erreurs afin d’apprendre et d’avancer dans notre évolution.

Voyez-vous le miracle qui vous entoures? Ou êtes-vous trop occupé à regarder l’écran de votre « smartphone », vrm débile a quel point les gens ont changé en si peu de temps ...la vie est complète pour chacun de nous, il faut simplement choisir d’aller dans la bonne direction, la bonne route, puisque qu’il y a 2 routes, celle de l’égo qui est une voie sans fin, cette voie est un cercle infini, il est important d’en sortir, d’avancer vers la peur et ainsi découvrir ce monde de possibilité et de même coup faire disparaître cette peur et enfin ce permettre de croire.

Dans la voie de l’égo vous êtes constamment à la recherche de quelque chose, la voie de l’amour vous donnes tout ce que vous avez besoins, vous remplies, vous montre la vérité du monde, vous fait sentir léger at aimé. Il vous suffit de choisir, sde décider maintenant et de garder cela dans vos pensées, prenez le temps de ressentir les choses, avancer dans la direction qui vous fait vous sentir bien. Les gens qui choisissent la route de l’égo ce réveille chaque matin et enfile un costume qui n’est pas eux afin de ce sentir accepté. La vérité est en nous et est très facile à trouver. La plupart des gens s’habille pour les autres, ils travaillent parce qu’il croient que sans le travaille ils vont mourir, parce que c’est ce qu’ils ont appris. Nous sommes la seule race qui paie pour vivre sur la terre. La terre est à quelqu’un! Il faut vraiment avoir un égo démesuré pour ce voir l’être le plus important du monde, la vie de milliards d’êtres humains appartient à un groupe de personnes. Nous avons appris â être dans la peur, tout ce que nous savons nous à été appris, rien n’est réels, toutes est mensonge tous ce que l’on sais vient de ses mêmes personnes et l’information y est contrôlé, rien n’est ressentis, pourtant l’information est disponible à tous en tout temps et est complètement gratuite. Les gens acceptent la routine qui les rend malheureux seulement parce qu’ils ont peur, ils aimeraient bien faire quelque chose d’autres mais ce n’est pas possible, chaque jours beaucoup de gens font des actions qui ne leur plaisent pas seulement parce qu’ils ont appris que ce monde est difficile, dangereux, limité, mais ce monde est rempli de possibilités, les gens sont bons ou perdus mais pas méchants, la méchanceté est seulement l’absence d’amour.

La plupart des gens ne se connaisse pas eux même parce qu’ils n’ont jamais pris le temps de ressentir ce qu’ils sont, le fait de se questionner sur sois même n’est pas possible puisqu’ils sont constamment stimulés par la vie irréelle mise en place par ce système qui est à l’extérieur d’eux même. Jamais vous ne vous questionnez sur rien et faites simplement ce qu'on vous dit de faire car c'est comme ça et cela a toujours été mais ce but est celui du système en place, inventé par l’homme et non par l’essence naturelle de notre être. Pourquoi suivre le troupeau? moi ... j'ai tjrs été anti conformiste ... jecrois que être différent ce n'est pùz mauvais c'est juste savoir s'affirmé soi même .et de croire en nos principe et valeur au péril de passé pourqulqun d'intransigent ou de rebel .. mais un jour les personne qui savent reconaitre la bonté du couer sauront vous reconnaitrea votre vrais valeur p etre trop tard pour plusieur vrm dommage ....

Pourquoi ne sortez-vous pas de cette « Matrice » afin d’aller découvrir qui vous êtes, visiter le monde n’est pas nécessaire dans le but d’évoluer mais apprendre à connaitre les gens afin de ce rendre compte que nous sommes partout les mêmes, encore une fois seulement le côté venant de l’homme est différent; culture, langage, religion. Il y a en effet un coté de la religion qui est réel, mais « religion » n’est qu’un mot de plus inventée par l’humain, le coté vrai est celui que l’on ressent, celui la même qui fait que toutes les religions ont le même but, le coté « faux » est celui empreint d’égo, celui inventé par l’humain dans le but de séparé et de contrôlé le peuple »NOUS ».

Pourquoi ne vivez-vous pas ce que vous ressentez? La réponse à cette question est très simple et nous ramène au début de ce texte, la peur est la cause de tout cette tristesse puisque ce système nous apprend à avoir peur et du même coup cette peur nous empêche d’avancer, plusieurs personnes réussissent bien sur le plan financier, mais en faite réussir sur ce plan est une réussite complètement vide, ce chemin n’est pas complet puisqu’il nous emmène à toujours vouloir plus, ce qui veut dire que nous avons constamment un vide à combler. Pour réussir il faut prendre le chemin du coeur, suivre son instinct, s'exprimez sans aucune peur, vivre dans l'harmonie et la joie, vivre ses passions, aidez les autres, leur montrer le chemin afin qu’ils sortent du troupeau, qu’ils sortent de cette "Matrice ». Seul l'amour peut leur montrer qu'elle est le chemin, c’est de cette façon qu’ils découvriront leurs vrai pouvoir, leur pouvoir infini d'amour. Il est important pour ceux qui savent déjà d’informer les gens sur ce qui est vrai puisque cela est notre responsabilité. Il faut les sortir de la pensée que l'argent et le matériel est tout ce qui est important, montrer leur la lumière! La plupart des gens s’identifie à ce qu’ils possède, mais sans l’amour vous n’êtes que des corps physique sans lumière. Osez dans la vie, sortez de votre routine, prenez des instants pour mieux vous connaître, prenez le temps de respirer et de vous demander qui vous êtes réellement au plus profond de vous même. Si vous suivez votre chemin de vie vous allez vous sentir complet puisque votre attention et vos pensées vont être dirigé sur ce qui est vrai, vous allez donc vivre des moments où vous allez sentir que tout est possible.

Nous avons tous le pouvoir de faire du bien aux autres, suffit de le choisir, de respirer, de ce sentir et de prendre le temps. Lorsque vous concentrer vos énergies sur ce qui est réel, vous allez au fur et à mesure commencer à sentir un sentiments très puissant, comme une boule d’une forte intensité dans votre poitrine, vous allez avoir l'impression d’imploser d'amour! Vous allez ressentir des frissons dans tout votre corps, l’émotions positive va vous monter aux yeux et un pûr sentiment de joie, un sentiment miraculeux, le meilleur sentiment de l'univers, vous retourner dans les même vibration d’avant votre naissance, et après ce moment, vous allez voir la vie différemment, vous n’aurez plus peur, vous réaliserez que vos 5 sens ne s'arrête pas là, une perception nouvelle de la vie va s’ouvrir à vous, les murs de votre prison intérieure vont tombés et un monde de possibilité va vous apparaître.

Le matériel n'est rien, .....vrm rien , cependant il est bon de se faire plaisir et de se comptenter quelque fois ds notre jeunesse ...moi je me suis comptemter de façon raisonnable ..tout en pensant au autre aussis.. jai eu une moto sport de rêve une voiture sport vrm génial 2 maisons très modeste , de jolie femmes et de beaux enfants .....,mais à la fin de votre vie que va t'il vous rester? Une accumulation de matériel, beaucoup de temps passer dans des endroits qui ne vous plaisent pas et ensuite quoi? A quoi cela va vous servir? Apprendre à vivre ce que nous ressentons, apprendre à être capable de ne rien faire, de voir les petites choses de la vie, cela est tout ce qui est vrai. La vie étant faite que pour évolué, vous devez vous libérer de cette « matrice » afin de prendre conscience de qui vous êtes et quelle est votre rôle sur terre, faite-le pour vous! Vous avez tout pour être au summum du bonheur, cessez de chercher à l’extérieur pour soigner ce qui ce trouve à l’intérieure. Réaliser-vous, dans la vie rien n’est bien, rien n’est mauvais, tout n’est que leçon. SUIVEZ VOTRE COEUR! Namasté ... je n'est surement pa tjrs été parfait au courrant de ma vie..j'ai fait mes expériences et mes erreurs comme plusieurs d'entre nous ...j'ai travaillé toutes ma vie a la gagner .et faire en sorte que ma famaille et mes proches ne manque jamais de rien .. tout ce que je demandais en retour c'étais un peu de respect et de considération ..être aimé comme je suis ..et non comme l'on voudrais que je soit ..mais ils semble que c'étais trop demander ...aujrd je n'ai plus rien ..jai tout vendu donner ou abandonner ..mais je suis rester le même ..! j'ai tjrs aider les pauvres et les plus faible sans les critiquer ou juger . car j'ai tjrs dit un jour ce sera moi qui sera p-être dans cett position délicate et facheuse .. moi il y a 3 ans j'ai décider de lacher prise de tout envoyer promener et de vivre au jour le jour sans rien demander a personne ...et de voir qui serait mes vraie amie ma vraie famille ,,, assez cuirieusement ce sont mes frère et soeur qui ne sont vrm pas riche qui mon offert leur aide avec insistance ..alors que mon père lui riche comme crésus .. a préférer se détourné de moi ...parce que je suis devenu indigne de lui ..parce que je ne reprsésente plus ses valeurs scociale .. mais a part qulque zéro ds un compte en banque .. MOI...je n'est pas changé... je suis le même homme ..pas plus fou .. n'y depressif ..juste plus pauvre ...! j'ai cependant encore plus d'empahtie pour les pauvres et ceux qui désire vivre de simplicité volontaire dans le respect des autres ... MOI sylvain ..non je n'est pas changé ,je suis simplement moi même. ayant été bc solitaire et vivant très humblement cela ne ma pas beaucop dérange .. en fait cela a dérangé bc plus mon entourage que moi même ...bc de mes amis ne me considère plus comme avant .. en se permettant de me juger comme si je n'avais jamais travaillé de ma vie .alors que jai commencé a 17 ans j'usqua 48 ans ,,,sans jamais chomer ...non moi je n'est pas changé ...dommage que plusieur ne savent pa voir avec les yeux du coeur .. non je n'est pas tjrs été parfait mais çe que j'ai fait je lai fait en respectant mes principes et valeurs qui me sont cher .au péril d,en déranger certains..et ce que j'ai fait et donner je l'ai fait de bon coeur ...cest une qualité que ma mère a laisé a tous ses enfants ,,,domage que mon père n'est jamais su apprendre cela d'elle ... il lui a gacher tout sa vie ..ainsi que la mienne ainsi que et mes frère et souer passablement , en nous méprisant et nous traitant comme des meubles ou des chèques d'allocation familliales a encaissé pour batir sa propre fortune personnel..aujd mon père est passé ici ..il ne ma meme pas regarder ou offert 5 $ pour m'aider sachant très bien que demain on me jete a la rue comme un sal .indésirable ...pour faire de la place a la visite et au amis qui vienne passé une semaine chez ma belle soeur ou je suis chambreur ....je trouve cela vrm répugnant de voir ses ingrat faire passé leur amis avant la famille ..moi qui de demander rien ..et contribue largement a mes besoins ,,j'aurais aimé quelle respecte la volonté de mon frère décérder a 52 ans d'une leucémie aigue .en decembre dernier et de me garder j'usqua l'été soit fin juin ..mais non ..on me jette a la rue comme un malpropre ...moi qui a tout donné pour les autres sans pensé a moi en premier .... surement que leur carma va se chargé de leur rappeler ce qui est mal.. en tout cas comme je le dit souvent ..tout se paye un jour mais parfois c'est long en chien...! mais je réserve un chiens de ma chienne a ceux qui le mérite ..!

vivez selon votre propre idées et ne laissé jamais quelque vous dicté comment vivre votre vie .. suivez votre coeur il ne vous mentiras jamais ..! NAMASTÉ. XOX