Les urgences débordent une fois de plus aujourd'hui en Estrie. À 15 h, au CHUS Hôtel-Dieu, 54 patients étaient sur civières sur une capacité de 44. 23 s'y trouvaient depuis plus de 24 h et 8 depuis plus de 48 h.



Une vingtaine de patients étaient en attente d'une hospitalisation.



À l'hôpital Fleurimont, 41 patients étaient sur civières sur une capacité de 28 et 7 étaient en attente d'hospitalisation.



À Magog, 15 patients se trouvaient sur civières sur une capacité de 7.



La situation demeure également difficile à Granby.