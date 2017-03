QUÉBEC - La majorité des cas admis à l'urgence sont en fait non urgents, et ce dans la plupart des hôpitaux québécois.

Le Journal de Québec a compilé le nombre de patients admis selon les niveaux de priorité 4 et 5 (moins urgent et non urgent) dans plusieurs urgences québécoises.

Constat : jusqu'à 8 patients sur 10 s'inscrivent pour des cas peu ou pas urgents.

Dans la région, l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Québec compte par exemple près de 70% de ce type de visites, et celle de l'Enfant-Jésus, 55 %.