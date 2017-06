Les travaux d'agrandissement de la résidence Murray sont lancés

Pierre Chapdelaine

Les travaux d'agrandissement de la résidence Murray débutent officiellement aujourd'hui à Sherbrooke.

Ces travaux consistent d'abord à démolir le bloc appartement situé à côté, ce qui de devrait prendre quelques jours.





La construction du nouvel édifice de 57 logements devrait s'amorcer dans les prochaines semaines.





Le bâtiment s'érigera sur 4 étages en façade de la rue Murray et sur 6 étages en arrière et permettra de bonifier l'offre d'hébergement pour les personnes âgées.





Le propriétaire Pierre Chapdelaine indique que des appartements sont déjà réservés.







Les nouveaux appartements de la Résidence Murray devraient être disponibles à l'été 2018 et sont destinés à une clientèle autonome.