Les sites du FEQ débordaient hier soir

QUÉBEC - Les Plaines d'Abraham étaient remplies pour les Cowboys Fringants alors que le parc de la Francophonie a carrément débordé pour Migos.

Le chanteur Karl Gélinas a d'ailleurs échappé un juron à son entrée sur la grande scène en constatant l'ampleur de la foule des Plaines.

Elle y était d'ailleurs beaucoup plus imposante que la veille à l'occasion de la soirée country.

À l'occasion de leur 20e anniversaire, le groupe avait la même énergie qu'à leurs débuts alors que se sont succédés les hits tels que Break Syndical, En Berne et La Manifestation.

Les Cowboys ont aussi invité le groupe métal Voivod à prendre part à la chanson Heavy Métal, un rappel qui n'a pas laissé les fans sur leur appétit.

La folie pour Migos

Le spectacle du rappeur américain Migos a attiré beaucoup plus de fans que prévu et a causé quelques sueurs froides aux policiers et agents de sécurité postés au parc de la Francophonie.

Une brèche dans le périmètre de sécurité, un peu de brasse-camarade et quelques interventions pour des gens ayant subi un malaise ont gardé les autorités en haleine toute la soirée.

L'organisation a décidé d'ouvrir l'accès au site une heure plus tôt que prévu et l'a déclaré complet à 20h30.

Des centaines de fans sont restés sur la rue Jacques-Parizeau, espérant pouvoir assister au spectacle de leur idole.