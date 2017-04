Les routes du Québec sont en piteux état

QUÉBEC - 50% des chaussées de la province sont en mauvais ou très mauvais état...

Selon les données du ministère des transports, les routes du Québec se détériorent plus vite qu'on ne les répare.

Selon les chiffres obtenus par le Journal de Montréal, le déficit d'entretien du MTQ sera de 6,3 milliards en 2017-2018, 1,1 milliardS de plus qu'un an plus tôt.

Et ce, malgré les 780 millions en réparations dépensés l'an dernier.

1800 kilomètres de routes s'ajouteront cette année à celles dont la durée de vie restante est de moins de trois ans.?

En ajoutant ponts, viaducs et échangeurs, ce sont 12,8 milliards qu'il faudrait dépenser pour remettre le réseau routier québécois à niveau.