Les radars photo sont là pour rester

QUÉBEC - Même si leurs revenus ont considérablement diminué au cours de la dernière année, les radars photo sont là pour rester.



On apprenait la semaine dernière que le nombre de contraventions émis par les radars photo a fondu comme neige au soleil depuis l'automne.



42,000 contraventions avaient été signifiées en novembre, contre seulement 309 au mois de mai.



Au Ministère des Transports, on souligne qu’aux endroits où il y a des radars photo, le nombre d’accidents a diminué et que c’est la sécurité des usagers de la route qui prime et non les revenus qu’ils génèrent.