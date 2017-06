Les opposants à Guertin se paient un lobbyiste

Les cinq élus opposés au projet Guertin à Place de la Cité se sont payés les services d'une lobbyiste. Selon le Droit, Louise Boudrias, Jocelyn Blondin, Denise Laferrière, Sylvie Goneau et Denis Tassé ont octroyé un contrat à une firme de Québec.



C'est Sylvie Goneau qui a piloté le dossier et le montant de la facture s'est élevé à un peu plus de 5 300$.



La lobbyiste Anne-Sophie Leclerc a communiqué avec tous les députés de la région de même que quelques ministères dans le but d'obtenir le retrait du projet de loi 227.