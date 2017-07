Les conditions de travail sont difficiles aussi dans un CHSLD de Shawinigan Pascal Bastarache de la CSN/Photo: Cogeco nouvelles

Les syndiqués du CHSLD Saint-Maurice à Shawinigan sonnent l'alarme à leur tour: ils anticipent une période estivale cauchemardesque pour leur qualité de vie et les services qu'ils offrent aux résidents. Ils joignent ainsi leurs voix à celles de leurs collègues de Drummondville et Louiseville.



Les syndiqués de Shawinigan déplorent le manque de personnel, la surcharge de travail causée par le temps suppplémentaire obligatoire et une organisation du travail déficiente.