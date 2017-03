Les cols bleus de Sherbrooke ont placardé par erreur la bâtisse abritant le Studio Sex

Éric, gérant du Studio Sex

Des cols bleus de la Ville de Sherbrooke ont placardé par erreur la bâtisse abritant le Studio Sex au centre-ville.

Le gérant a contacté Martin Pelletier dans Midi Actualité aujourd'hui pour déplorer la situation d'autant plus qu'un employé se trouvait à l'intérieur.



Les employés de la Ville devaient au départ placarder l'ancien Pub Irlandais qui doit être démoli pour le projet Well inc. mais ils se sont trompés de bâtisse.



Le gérant du Studio Sex, Éric, questionne cette façon d'agir. Le concierge de l'immeuble l'a contacté pour lui faire part de la situation et les cols bleus ont dû contacter leur superviseur qui leur a dit d'enlever les panneaux de bois.



Rappelons que la Ville de Sherbrooke ne s'est toujours pas entendue avec les propriétaires du Studio Sex pour l'acquisition de la bâtisse.



Elle a commencé à placarder certains édifices pour éviter que des squatters s'y installent.