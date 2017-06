Les chauffeurs de la STO ont chaud

Les chauffeurs de la STO se plaignent de la chaleur dans les autobus.

Le syndicat écrit sur sa page Facebook que les températures élevées comme le weekend dernier où il faisait 38 degrés Celcius avec l'humidex, des chauffeurs ont demandé de changer d'autobus mais cela leur a été refusé.

Le syndicat note aussi dans Le Droit que peu de réparations sont effectuées sur les systèmes de climatisation défectueux à bord des autobus. La direction indique que le programme d'entretien a pris de retard en raison de la grève de cet hiver.

De plus la STO ajoute que seuls 14 autobus sur un parc de 313 véhicules ne sont pas équipés d'un système de climatisation et rien n'oblige l'employeur à fournir un autobus climatisé aux chauffeurs mais dès que c'est possible, elle le fait.