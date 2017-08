Martin Carrier

Chargement du lecteur ...

Le Service de police de Sherbrooke est à la recherche d'une femme qui aurait commis un important vol à l'étalage au WalMart de Fleurimont le 17 juin vers 14h20.La femme d'environ 25 ans a les cheveux blonds, est de corpulance moyenne et porte des lunettes.Au moment du méfait, elle portait un chandail à manches courtes blanc et rouge vin, un pantalon gris foncé et un sac à dos noir.Toute information peut être transmise au SPS au 819 821-5555