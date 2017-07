Le SPS demande l'aide du public pour retrouver une dame portée disparue Maryse St-Hilaire/SPS

Le Service de police de Sherbrooke sollicite l'aide de la population pour retracer une dame portée disparue depuis le 18 juin dernier. Maryse St-Hilaire, 47 ans, a quitté son domicile à ce moment et elle se déplace à pied.



Elle souffre d'un problème de santé mentale et pourrait se trouver dans un hôtel ou un motel de la région de Sherbrooke.



Si Maryse St-Hilaire est localisée, il serait important qu'elle communique le plus rapidement possible avec un membre de sa famille car ils ont une annonce importante à lui faire.



La dame a les cheveux bruns et les yeux bleus et elle est de corpulence moyenne.



Toute information peut être communiquée au SPS au 819 821-5555.