Le sort des demandeurs d'asile inquiète les haïtiens au Festival de l'Assomption

Le sort des demandeurs d'asile qui entrent par milliers inquiète leurs compatriotes haïtiens présents au Festival de l'Assomption.

Ils étaient des milliers à être nés en Haiti sur place et s'attristaient du sort de ceux qui craignent être expulsés des États-Unis et qui traversent illégalement la frontière.



Pour la plupart, ils sont convaincus que les demandeurs d'asile aimerait retourner en Haiti si la qualité de vie y était adéquate.



Nombreux étaient ceux qui mentionnaient que la situation du pays s'est dégradée depuis les dernières années, avec beaucoup de pauvreté.



Ils soulignaient également que les Haïtiens qui quittent le pays et qui reviennent ne sont pas bien vus là-bas.

Par Alexis Samson