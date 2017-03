Le Séminaire de Sherbrooke premier en Estrie à se doter d'une application pour les mesures d'urgence

Caroline Champeau

Le Séminaire de Sherbrooke devient le premier établissement secondaire et collégial de l'Estrie à se doter d'une application mobile en cas de mesures d'urgence et gestion de crise.Elle vise à diffuser des informations à la communauté étudiante notamment en cas de tempête, d'incendie ou en présence d'un tireur actif.L'application permet aussi de regrouper les protocoles de mesures d'urgence et ce peu importe la distance.La rectrice-directrice-générale du Séminaire de Sherbrooke, Caroline Champeau explique dans l'extrait que les parents recevront des notifications, ce qui contribuera à les sécuriser.L'entreprise Rinzinzin souhaite percer le marché des écoles privées de l'Estrie pour cette application et éventuellement les écoles publiques.