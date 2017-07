Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap accueillera la première édition du Symposium d'arts visuels de Trois-Rivières

Jonathan Houle

Les 22 et 23 juillet prochains, plus d'une soixantaine d'artistes venus d'un peu partout au Québec s'installeront dans les jardins du Sanctuaire.Au terme de la fin de semaine, un jury remettra un prix à l'artiste qui se sera le plus démarqué.Le coordonateur de l'événement, Jonathan Houle.