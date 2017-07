Le RTC fidèle au poste lors du FEQ

QUÉBEC - Les navettes du RTC ont été populaires pendant le Festival d'été. Elles ont transporté quelque 315,000 festivaliers sur les sites pendant les 11 jours du Festival.





On parle d'une hausse de 10% si on compare avec les services de l'an dernier, et d'une hausse globale de 42% si on compte l'ajout de la nouvelle navette 420 desservant l'ouest de la ville.





L'achalandage le plus élevé a été lors du spectacle de P!NK avec 46,000 déplacements.