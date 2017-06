Le restaurant Chez Boub détruit par un incendie FM93

QUÉBEC - Le restaurant Chez Boub du boulevard du Lac aux limites de Québec et du Lac-Beauport a été complètement détruit par un incendie mardi après-midi.



L'alerte a été donnée à 15 heures 22. À l'arrivée des premiers pompiers, l'édifice était rempli de fumée et les clients et employés avaient réussi à sortir.



Le Service des Incendies de Québec a dû sonner trois alarmes. Une soixantaine de pompiers ont combattu les flammes pendant plusieurs heures.



Le feu aurait pris naissance au sous-sol du bâtiment qui comprenait aussi un bar laitier. La cause n'est pas connue.



On ne rapporte aucun blessé.



Sous le choc, le propriétaire du restaurant Chez Boub a refusé de commenter.



Le boulevard du lac a dû être fermé à la circulation pendant plusieurs heures.