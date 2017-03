Le projet de tours de 55 et 35 étages de Brigil avance

La Ville de Gatineau devra bientôt se positionner sur le projet des deux de 55 et 35 étages de Brigil.

Le dossier a été déposé officiellement à la Ville au cours des derniers jours, selon TC Média.

Or le maire, Maxime Pedneaud-Jobin ne semblait pas au courant lorsque questionné sur le sujet, hier par le 104,7.

Le projet devra être analysé par les fonctionnaires avant d'atterrir sur le bureau des élus.

Ces deux tours ne font pas l'unanimité alors que le maire, en tête, n’a jamais été chaud sur l'emplacement des tours.

Rappelons que le zonage du secteur devrait être modifié pour permettre au projet d'aller de l'avant.

Rappelons que cette semaine, la Ville a donné son feu vert pour la construction de trois tours de 30, 25 et 17 étages, de l’autre côté de la rue pour l’Hôtel Four Points, by Sheraton.